Pacientes com Leucemia sofrem com a falta de doadores de medula óssea

“Para a cura, preciso de um transplante”, disse Thaís Barreto ao JD1 Notícias. Ela faz quimioterapia por causa de uma leucemia, descoberta em 2023, e aguarda por um transplante de medula óssea. Porém, a principal dificuldade desse tipo de procedimento é a disponibilidade de doadores nos centros de transplantadores.

Um doador de medula óssea pode doar quantas vezes quiser, com um intervalo de seis meses. Ao JD1 Notícias, o hematologista Walter Assunção Gonçalves disse que diferente dos órgãos sólidos, quando há compatibilidade entre o doador e o paciente, um representante do Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea (REDOME), entra em contato para solicitar a doação. Que é feita através da coleta por punção venosa ou diretamente da medula óssea.

Thaís disse que no primeiro momento, achou que estava com dengue, mas com o agravamento dos sintomas, procurou um especialista, e foi diagnosticada com leucemia. E hoje, aguarda o contato do REDOME, onde está cadastrada desde o ano passado.

“Em 2020 descobri câncer de mama e em 2021 comecei o tratamento e tive a cura, agora a leucemia estou vivendo um dia de cada vez, pois o tratamento é bem intenso e são várias medicações, então só pergunto para a médica uma coisa de cada vez”, afirmou Thaís. Atualmente, ela toma três medicações a cada dez dias (Vincristina/ metotrexato/ oncospar).

Na Capital, os cadastros de doadores são realizados pelo Hemosul, e o procedimento autológico ( quando as próprias células-tronco hematopoiéticas do paciente são removidas antes que a quimioterapia ou radioterapia de alta dose seja administrada) é feito no Hospital Cassems. Já os alogênicos (onde as células-tronco hematopoiéticas vêm de um doador, idealmente um irmão ou irmã com uma composição genética semelhante) são encaminhados para outros estados, geralmente para São Paulo.

