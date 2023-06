PACK : Campo Grande será pioneira na expansão do programa internacional de saúde

Campo Grande foi escolhida como a primeira cidade do país a dar início ao processo de expansão do programa PACK (Practical Approach to Care Kit – Abordagem Prática para kit de cuidado). Desenvolvido há 24 anos pela Unidade de Translação do Conhecimento da Universidade da Cidade do Cabo, na África do Sul, o PACK é uma ferramenta que estabelece ações estratégicas para o fortalecimento da Atenção Primária em Saúde, proporcionando assim uma melhoria na qualidade da assistência prestada à população.

Desde essa quinta-feira (15), uma comissão formada por representantes da Universidade da Cidade do Cabo, Centros de Controle e Prevenção de Doenças -CDC (EUA), e Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), envolvidos no processo de implementação do programa em capitais brasileiras, está na Capital conhecendo os processos de trabalho e a estrutura de atendimento.

Na manhã de hoje (16), a comissão foi recebida pela prefeita Adriane Lopes, juntamente com o secretário municipal de Saúde, Sandro Benites, no CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento), uma das unidades visitadas pelo grupo. Na oportunidade, ela destacou que a parceria na implementação do programa PACK é de fundamental importância para fortalecer os serviços de saúde do município.

“Ao unir esforços entre instituições acadêmicas e órgãos de saúde, podemos oferecer uma abordagem prática e eficaz no cuidado aos pacientes. Desta forma, através desta troca de experiência e soma de esforços, poderemos avançar ainda mais e dar uma saúde de melhor qualidade para a população campo-grandense”, destacou Adriane.

O programa PACK é uma ferramenta reconhecida internacionalmente, desenvolvida com base em evidências científicas robustas, que auxilia os profissionais de saúde na avaliação e manejo dos pacientes na Atenção Primária. O PACK já foi implantado em vários países. No Brasil, a tecnologia já vinha sendo implementada pela Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, em Santa Catarina, como parte de um acordo de cooperação de longa data com a Universidade da Cidade do Cabo.

Além de Campo Grande, as cidades de Fortaleza (CE) e Porto Alegre (RS) também deve receber o programa. Juntamente com Curitiba (PR), estas capitais foram contempladas pelo projeto A Hora é Agora, que tem o objetivo de ampliar o acesso a diagnóstico, prevenção e tratamento imediato a grupos sociais vulnerabilizados que vivem com HIV e AIDS.

A implementação do programa na Atenção Primária à Saúde nos municípios do Brasil envolve duas etapas. A primeira consiste no desenvolvimento do Guia PACK de treinamento dos profissionais de saúde, que será adaptado conforme a realidade e necessidades locais. Já a segunda fase abrange o treinamento dos líderes locais que vão capacitar as equipes de trabalhadoras e trabalhadores de Saúde. “Já começamos a desenvolver o guia e selecionamos os líderes locais. Após a realização do workshop, vamos promover, em julho, uma oficina para o treinamento desses profissionais”, adianta Marly.

Segundo ela, a transferência de tecnologia do PACK para as cidades brasileiras será feita com base nos quatro pilares que sustentam o programa: o Guia PACK; o programa de treinamento para profissionais de saúde; as medidas de fortalecimento do sistema de saúde; e as ferramentas de monitoramento, avaliação e pesquisa.

