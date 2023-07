Papanicolau: mulheres podem agendar exames preventivos pelo celular na Capital

Brenda Leitte, com Prefeitura

As mulheres entre 25 e 60 anos de idade têm o acesso facilitado para a realização de exames de preventivo em Campo Grande. Através da plataforma da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), elas conseguem visualizar até mesmo na tela do celular, os locais e horários de agendamento para a coleta do exame.

O Papanicolau, como também é conhecido o exame preventivo, possibilita o diagnóstico precoce do câncer de colo de útero, aumentando, assim, as chances de cura. O agendamento é feito através do site.

A Gerente Técnica da Saúde da Mulher, Karine Jarcem, explica como marcar o exame. “Quando for fazer o agendamento, a mulher poderá escolher a unidade que está mais próxima de si, seja perto do trabalho ou de casa, não precisa necessariamente ser moradora da área de abrangência da unidade”.

Ela ainda reforça que também há o atendimento por demanda espontânea. “Indo na unidade, a paciente pode já realizar a coleta do exame, ou então, se não houver mais coleta naquele dia, será orientada quando retornar para fazer o preventivo”, completa.

O exame deve ser realizado ao menos uma vez ao ano pelas mulheres que iniciaram sua vida sexual, e, aqueles casos em que há histórico da doença na família, é importante o acompanhamento com médico para avaliar a necessidade de mais de uma coleta no período.

Estima-se que, apenas neste ano, Campo Grande registre aproximadamente 80 casos de câncer de colo de útero para cada 100 mil mulheres. “Temos que aproveitar esses meses que normalmente estamos de férias para realizar os exames, já que, em outubro a procura cresce muito e normalmente faltam vagas”, recomenda Karine.

Mamografias

Já as mulheres entre 50 e 69 anos também devem realizar exames rotineiros, e entre eles está a mamografia, que, ao ir em uma unidade de saúde para solicitar o procedimento, a paciente já sai com a data do agendamento em mãos.

