Para reforçar atendimento à saúde, 43 médicos foram convocados na Capital

Foi publicado em diário oficial nesta segunda-feira (30) a convocação de mais de 40 médicos, entre plantonistas, ambulatoriais e especialistas para atender na rede pública de saúde, através da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Os 44 médicos aprovados no processo seletivo irão atuar com cargas horárias semanais que variam de 24h a 40h. Ao todo foram selecionados 13 médicos clínicos ambulatoriais, que possuem as maiores cargas horárias e 26 clínicos que atuarão 24 horas em uma semana.

Também foram chamados quatro médicos de saúde mental, que trabalharão 24 horas por semana em CAPS ou no ambulatório de saúde mental da prefeitura, e uma médica infectologista, que também terá carga horária semanal de 24h.

Os profissionais deverão se apresentar conforme o cronograma divulgado e com a documentação exigida na publicação a partir da página 5 .

Foram convocados os profissionais que estavam inscritos no cadastro permanente de médicos temporários da Sesau. Os candidatos que não se apresentarem em até três dias úteis da data de convocação perderão a vaga, havendo a necessidade de se reinscrever.

