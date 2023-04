Aproveite sem erro: Profissionais falam sobre consumo exagerado de chocolate na Páscoa

"Minha nutri vai me matar", alguns falam enquanto postam a foto daquela "derrapada" no chocolate. Mas qual é a maneira certa de apreciar o chocolate na Páscoa? Existe quantidade, chocolate certo ou hora certa?

Para responder a estes questionamentos, o JD1 conversou com profissionais da área da saúde. O médico nutrólogo e secretário Municipal de Saúde, Dr. Sandro Benites aborda que cada 100 gramas tem em torno de 500kcal, e deveria ser o máximo permitido por dia.



Sobre o chocolate “mais saudável”, há um consenso. “O chocolate amargo ou meio amargo seria uma opção mais benéfica, pois tem uma quantidade maior de cacau, do que o chocolate comum ao leite". Há também o vilão dentre eles. “O chocolate que devemos evitar é o branco, que nem é chocolate, a quantidade de gordura hidrogenada nele é bem maior, quase não tem cacau, apesar de algumas pessoas considerarem saboroso”, destacou o médico.

Mesmo sabendo dos malefícios do alimento, algumas pessoas não conseguem parar na primeira mordida ou em apenas em um tablete. “O que acontece é que quando têm alimentos de alta palatabilidade, um sabor exagerado, ele se torna um vício, existe pessoas que são dependentes, química, física, e psicologicamente, pois o alimento libera substâncias no hipotálamo, que controla fome, saciedade, sede e sono, e acaba gerando essa vontade exagerada porque inibe a saciedade, é como se fosse uma droga”, explicou Sandro.

Ainda de acordo com o nutrólogo, se o consumidor for um chocólatra, não se pode conciliar o chocolate em uma dieta, devido a mistura de carboidrato refinado com gordura hidrogenada, mas se a pessoa não tem essa dependência, a conciliação é possível.

Opinião também é dividida pela nutricionista Laynna Modesto, que trabalha com foco em emagrecimento e hipertrofia. "É possível consumir uma pequena porção diariamente sem prejudicar a saúde, eu costumo orientar até 25g por dia, ou seja, 4 quadradinhos e os horários que eu mais indico são após o almoço ou jantar, devido ao maior controle do índice glicêmico proporcionado pelas refeições".

Laynna Modesto, nutricionista com foco em emagrecimento

Laynna ressalta os benefícios de optar pelo chocolate mais amargo e dá dicas para quem ainda tem um paladar mais difícil de agradar. “Os chocolates mais amargos, são mais benéficos, pois o cacau é rico em antioxidantes (polifenóis e flavonoides) que combatem os radicais livres e consequentemente retardam o envelhecimento".

“Minha dica é: aumente o teor de cacau aos poucos para o seu paladar ir se adaptando, comece com 50% e vá evoluindo”.

E quem está entrando na dieta e na rotina fit? A nutricionista tem um notícia boa, dá para conciliar o chocolate de forma consciente. “Qualquer pessoa pode consumir de maneira consciente uma pequena porção por dia, mesmo no mundo fitness ou para quem busca perder gordura corporal, basta as quantidades estarem adequadas para a pessoa e para o seu objetivo, mas sim, é possível", afirmou.

