Peru vai declarar emergência sanitária por aumento de casos de dengue

César Vasquez, ministro da saúde do Peru, afirmou nesta segunda-feira (26) que o país deve declarar emergência sanitária em 20 de suas 25 regiões devido um aumento nos casos de dengue, que já totalizaram 28 mortes somente neste ano.

Segundo o ministro, existe "um risco iminente" de um surto de dengue após um aumento de 95% nos casos da doença. O ministro destacou que apenas nas sete primeiras semanas deste ano foram registrados 24.981 casos da doença, com 28 mortes, um aumento de 95% em relação aos 12.624 casos registrados durante o mesmo período do ano passado.

"Há 20 regiões que serão consideradas em situação de emergência de saúde devido à dengue", afirmou o ministro à rádio local RPP.

Vasquez apontou que o plano regular para conter a doença ficou "sobrecarregado" por conta de vários fatores, como a mudança climática. O país vem enfrentando, desde 2023, um aumento incomum na temperatura e nos níveis de chuvas.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também