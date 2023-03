Pesquisadores apontam que cães-guaxinim podem ter sido a origem da Covid

Pedro Molina, com informações do UOL

Um estudo realizado por uma equipe internacional de especialistas em vírus revelou que encontrou dados genéticos de um mercado em Wuhan, na China, que ligam o coronavírus responsável pela Covid à cães-guaxinim vendidos ilegalmente no local.

Os dados genéticos foram extraídos de cotonetes colhidos dentro e ao redor do Mercado Atacadista de Frutos do Mar de Huanan a partir de 2020. Além disso, os pesquisadores também recolheram amostras em paredes, pisos, gaiolas de metal e carrinhos utilizados para transportar os animais.

Nas amostras que testaram positivo para o vírus causados da Covid, foi encontrado material genético pertencente a animais, boa parte que era compatível com o cão-guaxinim.

Apesar disso, os pesquisadores explicam que a mistura de material genético do vírus e do animal não prova que um cão-guaxinim em si foi infectado, já que outro animal pode ter passado o patógeno para as pessoas, ou alguém infectado pode ter transmitido a doença para o guaxinim.

