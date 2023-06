Pesquisadores desenvolvem tatuagem eletrônica que detecta problemas cardíacos

Um estudo liderado por médicos da Universidade do Texas, nos Estados Unidos, conseguiu alcançar uma precisão tão grande quanto a de um eletrocardiograma utilizando apenas uma tatuagem eletrônica temporária, que pode ser feita no pulso, para medir batimentos cardíacos.

Segundo o estudo, publicado nesta terça-feira (20/6) na revista científica Nature Nanotechnology, a tatuagem é do tamanho de um cartão de crédito e é feita com grafeno. Nenhum dos pacientes apresentou desconforto com o uso.

Por meio de um complexo processo, o dispositivo, formado por uma série de sensores, envia as informações constantes para um aplicativo.

“A pressão arterial é o sinal vital mais importante que você pode medir, mas os métodos para fazer isso fora do hospital, sem um aparelho de pulso, são muito limitados”, explicou o professor do Departamento de Engenharia Elétrica e um dos líderes do projeto, Deji Akinwande.

Uma das vantagens do método está na verificação digital da pressão por longos períodos de tempo e com um monitoramento preciso dos dados, mas sem a necessidade de equipamentos médicos caros.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também