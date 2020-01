Piscinas públicas atendem mais de 5 mil atendimentos por mês

A Prefeitura de Campo Grande encerrou o ano de 2019 com mais de cinco mil atendimentos nas aulas de natação, hidroginástica e ballet aquático e em 2020, essa quantia será duplicada com a entrega dos complexos aquáticos do Parque Jacques da Luz, Moreninhas e Ayrton Senna, no Aero Rancho.

Essas atividades promovidas pela prefeitura levam saúde e qualidade de vida aos participantes. “Hoje, são 40 mil pessoas inscritas em todas as 49 modalidades esportivas da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), e a Natação, Hidroginástica e Ballet Aquático têm cerca de dois mil inscritos em oficinas de 2 a 3 vezes na semana, somando assim aproximadamente 5 mil atendimentos mês”, comentou Rodrigo Terra, diretor-presidente da Funesp.

A manicure Janice Aparecida Pessetti, 36 anos, diz que aulas a ajudaram a ter mais disposição e se cuidar mais. “Eu comecei com a hidro, mas hoje faço natação, funcional e ritmos. Hoje, tenho muita disposição para fazer as atividades do dia a dia e me ajudou a cuidar mais da alimentação também. Até as minhas filhas foram incentivadas e fazem natação aqui no Parque. Um mudança que melhorou a minha vida e da minha família”, comentou.

O número de atendimentos com oficinas aquáticas deve ser duplicado com as entregas das reformas dos complexos aquáticos do Parque Ayrton Senna, no Aero Rancho, e Parque Jacques da Luz, no Moreninhas., que estão interditadas há mais de cinco anos.

O maior investimento será na reforma do Ayrton Senna, que custará R$ 899.947,02, com troca das instalações elétricas, hidráulicas, construção de banheiros para pessoas com deficiência física, reparos no telhado da quadra coberta, instalação de 600 metros de telas de proteção para evitar que pássaros façam ninho na cobertura, substituição do forro e ampliação do bloco administrativo.

No Jacques da Luz, a reforma, que também abrangerá toda esta estrutura física e está orçada em R$ 755.523,58

