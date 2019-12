Parque Ayrton Senna terá piscina olímpica

O prefeito Marquinhos Trad assinou o repasse para construção da piscina pública no Parque Ayrton Senna, nesta segunda-feira (23). A piscina e a pista de atletismo, de padrão internacional, que será entregue em fevereiro, formarão um complexo esportivo.

Marquinhos relembrou que será a primeira piscina pública olímpica de Campo Grande. ‘’Com 50 metros, 10 raias, coberturas, iluminação e arquibancada fixa, essa piscina vai transformar o Parque Ayrton Senna em um parque olímpico’’, declarou.

O contrato será de R$ 6,3 milhões, sendo R$ 6 milhões da Secretaria Especial do Esporte, do Ministério da Cidadania, e R$ 300 mil de contrapartida da Prefeitura de Campo Grande. Após a assinatura do contrato, o Executivo terá prazo máximo de nove meses para entrega do projeto.

Para o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes, Rodrigo Terra, a piscina é a realização de um grande sonho da administração municipal e dos atletas da natação. Com a construção, serão realizadas competições nacionais e internacionais, garantindo também espaço adequado para que os atletas possam treinar.

Marcelo Vargas, presidente da Federação de Desportos Aquáticos de Mato Grosso do Sul agradeceu a construção da piscina, tão importante para a prática esportiva. ‘’Isso dá uma igualdade para nossos atletas. Os participantes de jogos paraolímpicos também serão beneficiados, porque participam de competições em piscina de 50 metros’’, frisou.

O Presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, João Rocha, falou da satisfação com a assinatura do convênio para a construção da piscina.

João Rocha iniciou afirmando que hoje a gente começa a ter uma cidade mais feliz e mais motivada. ‘’Hoje, é um divisor de águas com a construção dessa piscina. Nós, que somos do esporte, sabemos o quanto é importante ter um equipamento para a boa prática esportiva”, finalizou.

Confira o projeto:

