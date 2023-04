JD1TV: Conheça as indicações e benefícios da artroplastia para a coluna vertebral

Com os avanços tecnológicos, o neurocirgião Marcelo Perocco, especialista em operações minimamente invasivas, comenta no Saúde e Bem-Estar com o Dr. Placido Menezes, sobre a artroplastia, que dura pelo menos 70 anos.



A técnica que substitui uma articulação doente por uma prótese, podendo ser feita, nos joelhos, na coluna, bacia ou até no tornozelo, é mais eficaz do que a artrodese que fundi vértebras da coluna. “A grande vantagem é que outros níveis que sofreriam com uma artrodese ou hérnia de disco, não vão sofrer”, explica o neurocirurgião.

Conforme Marcelo, algumas pessoas podem ter predisposição a desenvolverem problemas nas articulações da coluna vertebral e outros podem acarretar durante a vida. “A postura é um ponto determinante, tem o fator genético que pode gerar mais fragilidade, e as mulheres são mais propensas a desenvolverem. O aumento de peso corporal e o esforços com cargas pesadas também prejudicam”, avisa o médico.



Marcelo Perocco também fala sobre as indicações para a cirurgia e o pós-operatório que promete uma recuperação mais rápida: Assista:

Deixe seu Comentário

Leia Também