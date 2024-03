Plantão nas UPAs conta com mais de 50 médicos neste sábado

Em Campo Grande, as unidades de saúde contam com clínicos geral atendendo durante 24h neste sábado (30), conforme escala divulgada pela Secretária Municipal de Saúde (Sesau).

Enquanto isso o pediatra para atendimento infantil, pode ser encontrado pela manhã e a tarde nas UPAs do Coronel Antonino, Universitário e Leblon. A noite a UPA das Moreninhas e o CRS Nova Bahia e Tiradentes também entram na escala com pediatras. Serão 19 profissionais atendendo a saúde pública pela manhã e 29 a noite

As unidades com o clínico são as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), da coronel Antonino, Vila Almeida, Universitário, Moreninhas, Leblon, Santa Monica e Centros Regionais de Saúde (CRSs), Aero Rancho, Coophavilla, Nova Bahia e Tiradentes.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também