Potência Maçônica realizará corrida e caminhada na capital

Encerram nesta segunda-feira (30) as inscrições da Corrida e Caminhada Maçônica que acontecerá no dia 05 de maio para comemorar 40 anos de fundação da Potência Maçônica Grande Oriente de Mato Grosso do Sul (G.O.M.S).

As inscrições devem ser feitas no site ou na loja Lunia, rua Antônio Maria Coelho, 2016. Para quem gosta de correr o valor é de R$ 60, e para quem prefere caminhar, R$ 30. Para doadores de sangue e maiores de 60 anos a inscrição será a metade do valor.

O participante receberá um kit corrida, com camiseta, chip e brindes dos patrocinadores, que precisa ser retirado no sábado (4) na Lunia.

A largada acontecerá às 8h na avenida Tamandaré, 5773, na Vila Nasser, na sede do G.O.M.S, em Campo Grande. O percurso da corrida será de 6 quilômetros e de 3 quilômetros para caminhada.

A premiação em dinheiro será, respectivamente, R$ 500, R$300 e R$ 200 reais para os três primeiros colocados categoria geral, masculino e feminino. Os vencedores também receberão troféus.

No final da corrida e caminhada, todos os participantes receberão medalha.





