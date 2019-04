Inscrições para "Corrida do Trabalhador" seguem abertas

Priscilla Porangaba, com informações do Dourados News

As inscrições, gratuitas, para a tradicional "Corrida do Trabalhador" seguem abertas em Dourados. As inscrições são limitadas a 300 pessoas e devem ser feitas entre as 7h30 e 13h30, no Departamento de Esportes da Funed, no estádio Douradão. No ato da inscrição, os corredores receberão seus respectivos números para a prova.

A largada será na Praça Antônio João às 8 horas do dia 1º de maio. A corrida terá percurso de cinco quilômetros, nas categorias masculino e feminino.

De acordo com Jânio César Amaro, diretor de esportes da Funed, o evento vai premiar os cinco primeiros colocados na categoria geral, masculino e no feminino, com troféus.

Haverá troféus também aos primeiros colocados nas categorias cadeirante, deficiente visual e deficiente físico andante.

O percurso da prova seguirá pela avenida Marcelino Pires sentido ao Monumento aos Colonos e no retorno pela mesma avenida após conversão no cruzamento com a rua 31 de Março, uma antes da Coronel Ponciano.

A "Corrida do Trabalhador" acontece com o apoio das secretarias municipais de Educação, Saúde e de Serviços Urbanos, além do Corpo de Bombeiros, da Guarda Municipal, Agência de Trânsito e Guarda Mirim.

