InscriÃ§Ãµes para a 12Âª EdiÃ§Ã£o da Corrida e Caminhada Feminina termina hoje

Com o objetivo de mostrar a importância que a atividade física tem na vida das mulheres, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS) promove a 12ª Edição da Corrida e Caminhada Feminina, no próximo domingo (10). Pode participar o público feminino em geral e as inscrições terminam nesta sexta-feira (8).

“Esse é um dos eventos que promovemos neste mês porque percebemos o quanto é importante destacar a prática de esporte para as mulheres. Principalmente, para aquelas que têm a rotina diferenciada e trabalham por muito tempo sentadas. Também mostra o empoderamento delas, de que são capazes de praticar atividades dessa natureza. O reflexo posterior é positivo”, cita a presidente da Comissão da Mulher Advogada Suzana Maluf.

Para o presidente em exercício Gervásio Alves de Oliveira Júnior, “a corrida promovida pela OAB/MS, para homenagear as mulheres, em especial à mulher advogada, é uma reafirmação da saúde feminina e também demonstra a importância e o reconhecimento de bravura que elas têm na sociedade”.

O local de partida é na OAB/MS, que está localizada na avenida Mato Grosso, 4700, às 8h. O trajeto a ser percorrido é de cinco quilômetros. As inscrições podem ser feitas pelo App Kmais Clube – kmaisclube.com.br.

A 12ª Edição da Corrida e Caminhada Feminina tem o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), Caixa de Assistência dos Advogados (CAA), Associação Médica de Mato Grosso do Sul (AMMS), realização de Márcio Rodrigues Sports.

Deixe seu Comentário

Leia Também