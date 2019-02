Trecho da Afonso Pena está interditado para corrida

O trecho da avenida Afonso Pena entre a Avenida do Poeta até a Ivan Fernandes, sentido Parque dos Poderes/centro, está interditado desde sexta- (22), para a “Corrida Noturna”, que será realizada neste sábado (23), a partir das 16h.



De acordo com a assessoria da Agência Municipal de Transportes e Trânsito (Agetran), também foi interditado na sexta, o trecho da avenida Doutor Fadel Tajher, entre a avenida Mato Grosso e a avenida Desembargador Leão Neto do Carmo.



As interdições serão mantidas até às 23h do sábado, após a corrida.

