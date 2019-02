"Corrida da Folia" acontece no shopping Bosque dos Ipês

Quem disse que Carnaval não pode ser comemorado correndo? No shopping Bosque dos Ipês pode, e quem quiser celebrar a vida saudável e se divertir, está convidado para participar da "Corrida da Folia" que acontecerá no dia 2 de março, com largada às 18h no estacionamento do shopping. O grupo Raízes do Samba se apresentará até às 21h na praça de alimentação.

A prova é para adultos e crianças e todos os participantes deverão correr fantasiados. Para os adultos, o percurso é de 5 km e para as crianças a corridinha será dentro da arena do evento. A "Corrida da Folia" tem como objetivo promover a diversão e o entretenimento aos participantes no período do carnaval e incentivar a vida saudável.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas na loja Anita do shopping Bosque dos Ipês e pelo aplicativo KMais. O valor da inscrição da corrida adulto é de R$ 40 inteira e R$ 20 meia e a corrida kids é gratuita.

A retirada do kit, composto por número de peito e chip será no sábado, 2 de março, das 10h às 16h, na Anita do shopping Bosque dos Ipês mediante apresentação de comprovante de participação.

A premiação será para os três primeiros na categoria Geral (masculino e feminino) e os três primeiros na categoria Por Idade (masculino e feminino), de cinco em cinco anos. Todos os participantes ganharão medalhas, além de sorteio de brindes de patrocinadores.

Serviço

"Corrida da Folia"

Data: 2 de março (sábado)

Horário: 18h

Local: Estacionamento (Acesso A) – 1º piso – shopping Bosque dos Ipês na avenida Cônsul Assaf Trad, 4796 – Novos Estados.

