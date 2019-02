Com objetivo de ser referência em eventos, Bosque Expo é inaugurado

Diretores do Grupo Jereissati Centros Comerciais (JCC) receberam autoridades, convidados e profissionais do segmento de festas e eventos na noite de quinta-feira (7) na inauguração do Bosque Expo, o centro de eventos do Shopping Bosque dos Ipês.

Para o presidente da JCC, Fabrício Cavalcante, a entrega do Bosque Expo à população é uma conquista para o grupo e de todos os envolvidos. “Conseguimos entregar aos sul-mato-grossenses um espaço multifuncional que vai tornar Campo Grande uma referência para eventos, sendo um divisor de águas, não só na história de shoppings, mas na história da cidade”, disse.

O governador Reinaldo Azambuja agradeceu ao grupo JCC por “acreditar em Campo Grande e em todo o Mato Grosso do Sul e por oferecer o espaço”. Segundo o prefeito Marquinhos Trad, o Bosque Expo é mais uma oportunidade de crescimento para a cultura e o turismo da capital. “Parabéns ao grupo JCC, os moradores da capital ficam gratos pela criação deste espaço que oferecerá eventos diversos”, falou.

Para divertir os cerca de 500 convidados, Elvis Presley, Frank Sinatra, Elton John, Donna Summer, Maroon 5 e Roberto Carlos, foram alguns dos grandes nomes que tiveram seus clássicos rearranjados para a voz poderosa do cantor e ator Daniel Boaventura. O DJ Rodrigo Knorst também divertiu o público.

Confira algumas imagens do evento:

Deixe seu Comentário

Leia Também