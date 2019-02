Roda gigante de 32 metros é a nova atração do shopping Bosque dos Ipês

Para divertir ainda mais as crianças e os adolescentes nessas férias, e encantar os pais e adultos, o Shopping Bosque dos Ipês trouxe para Campo Grande outra atração inédita para toda a família, a Roda Gigante do Vitinho Park. A nova atração tem 32 metros de altura e é a maior roda gigante itinerante da América Latina.

A Roda Gigante veio da Itália e é inédita no Brasil. O brinquedo tem 24 cabines fechadas que comportam seis pessoas e possui uma cabine exclusiva para cadeirantes. A capacidade é de até 144 pessoas. A atração é toda iluminada em LED e não tem limite mínimo de idade.

"Esta é mais uma novidade que o Shopping Bosque dos Ipês oferece em primeira mão à população de Campo Grande e região", destaca Diogo Salgado, coordenador de Marketing do Shopping.

O brinquedo está disponível de segunda a sexta-feira das 17h às 22h e aos sábados, domingos e feriados das 14h às 22h, pelo valor único de R$ 10. O tempo estimado do passeio é de 7 minutos (equivalente a duas voltas). Os ingressos estarão à venda na bilheteria, localizado no estacionamento do Shopping, ao lado do Parque de Diversões.

