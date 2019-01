Shopping cria centro de eventos capaz de receber 6 mil pessoas

Saiba Mais Oportunidade Shopping Bosque dos Ipês oferece 20 vagas de emprego em diversas áreas

O shopping Bosque dos Ipês inaugura no dia 7 de fevereiro o Centro de Eventos: Bosque Expo. A inauguração será para profissionais do segmento de eventos e turismo e terá a presença do cantor e ator Daniel Boaventura. O Bosque Expo é um espaço multiuso que comporta eventos com público de 800 a 6 mil pessoas, como feiras, exposições, congressos, formaturas, eventos corporativos e de entretenimento.

De acordo com a superintendente do Shopping Bosque dos Ipês, Adriana Flores, o centro de eventos foi cuidadosamente planejado, para isso, foram realizadas pesquisas de mercado. A primeira com uma consultoria local e a segunda com uma consultoria especializada no segmento de entretenimento e eventos.

O Bosque Expo possui área total construída de 5.687,29 m², composta por salão de eventos climatizado e com isolamento acústico, banheiros masculino, feminino e PNE (Portador de Necessidades Especiais), foyer receptivo com entrada independente, backstage, copa, docas exclusivas de acesso com área de espera, saídas de emergência com portas de barras antipânico e acionamento manual, sistema de combate a incêndio e hidrantes de alta performance, além de estar anexo ao Shopping Bosque dos Ipês, usufruindo de toda a sua infraestrutura e facilidades, como a praça de alimentação e mais de 2 mil vagas de estacionamento.

Segundo Adriana Flores, o centro de eventos tem como finalidade não só trazer eventos para a cidade, mas sim gerar empregos diretos e indiretos. “Estamos confiantes de que o Bosque Expo atenderá a demanda local e também será capaz de colocar Campo Grande na rota de eventos regionais e nacionais que nossa cidade não era capaz de atender, fortalecendo também o mercado do turismo no Mato Grosso do Sul, já famoso pelas atrações de Bonito e do Pantanal”.

Já em março, o Bosque Expo realizará a Expo Amigas de Negócios, um evento com empresárias sul-mato-grossenses com objetivo de estreitar seus relacionamentos, aumentar o nicho de contatos, conhecer outras mulheres empreendedoras e ainda firmar parcerias e fechar grandes negócios. Mais de 100 expositores estarão presentes. De 06 a 09 de junho, também já está marcado a FEICONDEC (Feira de Negócios da Área de Construção, Arquitetura, Decoração e Empreendimentos Imobiliários).

Para a diretora executiva e comercial da FEICONDEC, Rebecca Damaceno, executar um evento deste porte trará geração de negócios e fomento na área de Construção & Decoração no MS em um local com a qualidade do Bosque Expo, é saber que teremos a tranquilidade de receber nossos expositores e seus clientes em um local que disponibiliza total conforto e segurança, e ainda com a estrutura de um Shopping à disposição. “Com certeza será um local para realização de grandes eventos e de muito sucesso para o mercado de Campo Grande e região”, comentou ela.

