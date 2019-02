Bosque dos Ipês faz liquidação com descontos de até 80%

Para quem conseguiu economizar nestes últimos meses e para aqueles que querem dar uma renovada no guarda-roupa, essa é a oportunidade perfeita, pois, a tradicional liquidação “Etiqueta Amarela” do Shopping Bosque dos Ipês acontece de 11 a 17 de fevereiro. O local abre das 10h às 22h, e as lojas oferecem descontos de 30% até 80%.

As ofertas são nos segmentos de vestuário masculino, feminino e infantil, calçados, bolsas, decoração, joias e semijoias, perfumaria, livros e outros itens que estarão com promoções imperdíveis. Para facilitar para o consumidor, as lojas participantes estarão com as vitrines sinalizadas indicando as promoções.

As lojas Forever 21, Saraiva, Shopping dos Óculos, Constance e Polo Wear são algumas das lojas participantes da liquidação Etiqueta Amarela. Na fast fashion Forever 21, calças jeans Denim por R$ 50 e R$ 70. Na Livraria Saraiva tem promoção de volta às aulas com cadernos do filme Animais Fantásticos por R$ 21,90.

Na loja Constance de sapatos femininos os descontos chegam até 50% e na Polo Wear, de vestuário masculino e feminino, até 70%. Para quem precisa de óculos de grau, no Shopping dos Óculos a armação suedd, mais a lentes de visão simples até 3 graus, por R$ 179,90.

As promoções não ficam apenas no vestuário nesta semana de “Etiqueta Amarela” no shopping Bosque dos Ipês. A Praça de Alimentação também terá opções de pratos com desconto. No restaurante de comida asiática Jin Jin o valor do quilo de R$ 59,90 por R$ 52,90, nesta quarta-feira o restaurante Montana o suco é grátis, na Griletto na compra de uma tábua e dois chopp, grátis o terceiro chopp de 300 ml.

Serviço

Liquidação "Etiqueta Amarela"

Data: 11 a 17 de fevereiro

Horário: segunda-feira a sábado das 10h às 22h e domingo das 12h às 21h

Local: shopping Bosque dos Ipês fica na avenida Cônsul Assaf Trad, 4796 – Novos Estados.

