Prazo de inscrições para residência médica termina nesta quinta

As inscrições para os programas de residência médica e multiprofissional em Saúde da Família da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) terminam esta sexta-feira (29) com 84 vagas ofertadas nos dois processos com bolsas de R$ 12,6 mil e R$ 4,2 mil, respectivamente.

Para residência médica estão sendo ofertadas 39 vagas com bolsa de R$ 12.641,26. Atualmente, o Município conta com 65 residentes atuando em 11 Unidades de Saúde da Família espalhadas pela cidade. Nos últimos anos houve um incremento no número de preceptores e, com isso, aumentou a oferta de vagas nessa especialidade

Pelo programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família estão sendo oferecidas 47 vagas voltadas a profissionais graduados em Educação Física (bacharelado), Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Odontologia, Psicologia e Serviço Social. A bolsa é de R$ 4.106,09.

A inscrição, relação de nomes e todas as etapas previstas no edital devem ser acompanhadas pelo site . As provas estão previstas para serem realizadas no dia 5 de fevereiro de 2023.

