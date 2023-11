Prefeitura aumenta repasse para a Santa Casa e Cotolengo

A Prefeitura de Campo Grande anunciou, por meio da edição desta sexta-feira (24) do Diário Oficial do município (Diogrande), um aumento no valor mensal que será destinado à Santa Casa de Campo Grande para a manutenção de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A Capital estará realizando um acréscimo mensal de R$ 95.812 para atender à habilitação de 5 leitos de UTI Adulto Tipo III na Santa Casa. Com isso, o valor mensal estimado do convênio do município com a Santa Casa aumentará de R$ 27.612.308,85 para R$ 27.708.120,85.

O Cotolengo também receberá um acréscimo mensal em atendimento à atualização de valores de custeio dos Centros Especializados em Reabilitação e Oficinas Ortopédicas habilitados no âmbito da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência.

Com isso, o valor mensal estimado do convênio do município com o Cotolengo passará de R$ 163.755 para R$ 212.755.

O Hospital São Julião será outro beneficiado por um repasse, esse, no entanto, pontual, no valor de R$ 478.048,87, com recursos do Fundo Especial de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul, em atendimento à solicitação feita pela instituição através de ofício enviado à Secretaria Estadual de Saúde. Ele também receberá o repasse de outros R$ 295.488.

A Maternidade Cândido Mariano receberá um repasse de R$ 700.866,40. Junto do São Julião, a maternidade deverá prestar contas da utilização dos recursos para a Comissão de Acompanhamento à Contratualização (CAC) dentro de um prazo de 180 dias após o recebimento do valor.

