Prefeitura entrega obra de reforma e acessibilidade da USF Vila Nasser

A Prefeitura de Campo Grande entregou nesta sexta-feira (1º), a obra de reforma e acessibilidade da USF (Unidade de Saúde da Família) Vila Nasser. As melhorias eram aguardadas há mais de 15 anos pelos moradores da região.

“Estamos empenhados em proporcionar uma assistência de qualidade à população de Campo Grande, e sabemos que a melhoria da infraestrutura das unidades de saúde é fundamental para isso. É por isso que, somente neste ano, mais de 20 unidades já receberam melhorias. A Saúde é e sempre será uma das nossas prioridades”, enfatizou a prefeita Adriane Lopes.

Para a gerente da unidade, Maria Helena Rodrigues Corrêa, a transformação vivenciada é um marco para os servidores e para a comunidade. “Essa melhoria representa um avanço muito significativo para nós, pois não apenas moderniza a estrutura, mas também há investimentos em equipamentos, como computadores e ar condicionado, o que beneficia não só a nós servidores, mas também os usuários do serviço”, disse.

Moradora da região e agente de saúde há mais de 20 anos, Aparecida Maria Rodrigues Corrêa comemorou as benfeitorias. “Trabalhar aqui por mais de duas décadas e testemunhar essa evolução é incrível. Essas mudanças não só melhoram as condições de trabalho, mas fortalecem nosso vínculo com a comunidade que servimos.”

O secretário municipal de Saúde, Sandro Benites, enalteceu o trabalho dos servidores e enfatizou a importância da melhoria na infraestrutura das unidades para proporcionar condições mais dignas de trabalho aos servidores e de atendimento à população.

“A nossa missão é proporcionar um atendimento de qualidade, digno e acessível a toda a população. E investir na melhoria das nossas unidades é fundamental neste processo, pois assim estamos assegurando ambientes mais adequados para nossos profissionais e, principalmente, para os pacientes”, disse.

A USF Vila Nasser recebeu intervenções em toda a sua estrutura, pintura interna e externa, revisão do telhado, rede elétrica e hidráulica, e no sistema de refrigeração, além da construção de rampa e acessibilidade. O valor de investimento é de R$ 450 mil em recursos próprios do município.

A unidade possui quatro equipes de Saúde da Família compostas por médicos, enfermeiros, agentes de saúde, dentistas, auxiliares e administrativos. Estes profissionais são responsáveis pelo atendimento de aproximadamente 17 mil pessoas que residem na área de abrangência.

Melhorias

Desde o início do ano, a Prefeitura de Campo Grande tem realizado uma força-tarefa para revitalização e reforma das estruturas das unidades de saúde. Diversas unidades foram revitalizadas, entre elas a USF Aero Rancho IV, USF Arnaldo Estevão de Figueiredo, USF Jockey Club, UBS Popular, USF Marabá, USF Parque do Sol e o Complexo de Saúde Nova Bahia, integrado pela USF Nova Bahia, CRS Nova Bahia, CEO Nova Bahia, base descentralizada do SAMU e o Distrito Sanitário Prosa, além do Centro de Saúde do Homem, no Bairro Coronel Antonino.Estão em andamento as reformas da USF Los Angeles, Cidade Morena e UPA Vila Almeida e os processos para melhoria das USF Itamaracá, Paulo Coelho Machado e Vila Cox.

Outros investimentos

Na projeção de investimentos e melhorias para a área da saúde para os próximos dois anos, estão previstas ainda a reforma e revitalização das seis Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), dos quatro Centros Regionais de Saúde (CRSs), além do Centro de Especialidades Médicas (CEM) e bases descentralizadas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Nos últimos seis anos, onze unidades de saúde foram inauguradas em Campo Grande nos bairros: Sírio Libanês, Vila Cox, Oliveira, Azaléia, Dom Antônio Barbosa, Zé Pereira, Cristo Redentor, Arnaldo Estevão Figueiredo, Aero Rancho Granja, Santa Emília e Jardim Presidente, sendo essas duas últimas entregues em 2022, além de três Clínicas da Família nos bairros Nova Lima, Portal Caiobá e Iracy Coelho.

