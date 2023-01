Estado abre inscrições de processo seletivo para médicos e farmacêuticos

A Secretaria de Administração e de Saúde divulgaram a abertura de inscrições para profissionais da saúde que desejam concorrer ao processo seletivo para atuação nos estabelecimentos penais de Campo Grande e Corumbá, sob responsabilidade da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen, MS).

O processo seletivo simplificado é destinado a seleção de pessoal a ser contratado por tempo determinado. O candidato poderá acompanhar todos os atos publicados sobre o Processo no Diário Oficial Eletrônico, por meio do endereço www. imprensaoficial.ms.gov.br e do site www.concursos.ms.gov.br .

Serão contratados três médicos com carga de 20h semanais em Campo Grande e dois em Corumbá. As outras vagas são para a função de farmacêutico com carga horária de 40h semanais com atuação em Corumbá.

As inscrições serão realizadas exclusivamente no período compreendido entre às 9 horas do dia 18 de janeiro as 23:59 horas do dia 25 de janeiro de 2023, por meio do site www.concursos.ms.gov.

As informações relativas à realização das etapas e das demais atividades e procedimentos pertinentes ao Processo Seletivo Simplificado serão publicadas no Diário Oficial Eletrônico desta quarta-feira (18), a partir da página 35.



Confira as datas do processo.

