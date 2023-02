Greve do Hospital do Câncer continua até resolução de pendências

O Hospital de Câncer de Campo Grande-MS Alfredo Abrão (HCAA) anunciou que o corpo clínico dicidiu iniciar a paralisação já anunciada dia 18 de janeiro após não terem suas reivindicações atendidas.



A greve foi adiada 30 dias, prazo dado para que as reinvindicações como a regularização dos pagamentos e dos vínculos/contratos; regularização dos serviços de patologia e exames de imagens, essenciais aos diagnósticos e seguimentos de tratamentos fossem sanadas.

O HCAA é uma instituição filantrópica que atende 99% dos pacientes oriundos do SUS com os tratamentos totalmente gratuitos e realiza 70% dos atendimentos oncológicos públicos de todo o Estado do Mato Grosso do Sul.

Conforme a nota do Hospital, as reivindicações ainda não foram totalmente sanadas devido ao enorme déficit financeiro geral acumulado de R$ 770 mil reais/mês.

Desde quarta-feira (22), estão sendo realizados somente os atendimentos de urgência e emergência realizados no PAM (*Pronto Atendimento do HCAA, 24H), as cirurgias de urgências e emergências, atendimentos de UTI e os tratamentos nos setores de quimioterapia, radioterapia e hormonioterapia já em andamento.

"As questões pendentes para que os atendimentos do Hospital de Câncer mantenham a regularidade dependem de verba emergencial e também o ajuste na contratualização na ordem de R$ 770.000,00/mês cujo estudo de revisão foi apresentado para à Prefeitura e ao Governo do Estado em janeiro e até o momento não foi atualizado. Os médicos anunciaram que só normalizarão os atendimentos quando as reinvindicações forem resolvidas e os recursos forem efetivamente liberados", informou em nota.

Ainda conforme o hospital, a situação finceiro se agravou ainda mais em dezembro com pagamento do 13º salário dos funcionários do hospital (422 colaboradores + 75 médicos).

O JD1 Notícias buscou informações com a Prefeitura e com a Secretaria de Estado de Saúde sobre que medidas serão tomadas em prol das pendências do hospital e aguarda um retorno.

