Programa de residência médica da Capital atrai participantes de 13 estados

Contando com mais de 700 inscrições e participantes de 13 estados do Brasil, o processo seletivo para o programa de Residência Médica e Multiprofissional em Saúde da Família da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de Campo Grande está programado para acontecer em fevereiro.

O maior número de inscritos é para a área de Enfermagem (297), seguido da Odontologia (69), Psicologia (59), Fisioterapia (50), em Serviço Social (36), Farmácia (27), e Educação Física (22). Há candidatos de Mato Grosso do Sul, Maranhão, Pernambuco, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul.

A Residência Multiprofissional em Saúde da Família da Sesau foi credenciada e autorizada pelo Ministério da Educação em 2019, tendo então iniciado a primeira turma em março de 2020. Formaram na primeira turma 68 especialistas: Educação Física (05), Enfermagem (30), Farmácia (12), Fisioterapia (03), Odontologia (10), Psicologia (02) e Serviço Social (06).

A Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade da Sesau teve 138 inscrições homologadas de candidatos de Mato Grosso do Sul, Bahia, Goiás, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo, Rondônia e Paraíba. Para o processo de 2023 estão sendo ofertadas 39 vagas com bolsa de R$ 12.641,26.

Criado em 2017, o Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade da Sesau já formou 38 especialistas na área e hoje é considerado como referência nacional para a formação desses profissionais.

Atualmente, o Município conta com 65 residentes atuando em 11 Unidades de Saúde da Família espalhadas pela cidade. Nos últimos anos houve um incremento no número de preceptores e, com isso, aumentou a oferta de vagas nessa especialidade.

Já o processo para a Residência Multiprofissional em Saúde da Família da Sesau teve 566 inscrições homologadas para concorrer a uma das 47 vagas ofertadas com bolsa de R$ 4.106,09.

A relação das inscrições homologadas e todas as etapas previstas no edital devem ser acompanhadas pelo site da Secretaria Municipal de Saúde.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também