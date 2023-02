Quase 19 mil alunos da rede municipal não tem esquema vacinal completo na Capital

Brenda Leitte, com G1 MS

Campo Grande tem 107.532 alunos de 5 a 17 anos matriculados para o ano letivo de 2023, conforme dados da Semed (Secretaria Municipal de Educação). Em contrapartida, um levantamento da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), aponta que somente 89.354 crianças e adolescentes nesta faixa etária completaram o ciclo vacinal com pelo menos duas doses contra a Covid-19.

Diante dos números, 18.178 alunos - equivalente a 16,9% dos matriculados - não teriam tomado a segunda dose do imunizante, como recomendado pela OMS (Organização Mundial de Saúde).

Segundo a Semed, apesar da falta da segunda dose não ter impedido a matrícula dos alunos na Rede Municipal, foi estabelecido um prazo para os pais ou responsáveis imunizarem as crianças e adolescentes, sendo solicitado um documento atualizado nas unidades escolares posteriormente.

Imunização na capital

Na Capital, há imunizantes para a primeira e segunda dose, dose reforço e também a imunização em bebês de seis meses a menores de 1 ano.

Confira os locais e horários de vacinação, acesse o link.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também