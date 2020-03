Receitas de medicamentos da Casa de SaÃºde sÃ£o prorrogados por mais 3 meses

Saiba Mais Saúde Veja em qual UPA encontrar médicos e pediatras neste domingo

Algumas medidas específicas foram adotadas para a Casa da Saúde, pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), com objetivo de evitar aglomerações na unidade pública, garantir o atendimento dos pacientes durante o período de suspensão/redução do atendimento ambulatorial e intensificando a prevenção da proliferação do coronavírus.

Com a nova resolução, os laudos de medicamentos não controlados de componente especializado, encontrados na Casa da Saúde, serão renovados de forma automática nos próximos três meses.

Outra novidade afeta diretamente os idosos, a partir de agora os medicamentos podem ser retirado por pessoas autorizadas sem a necessidade que os pacientes do grupo de risco, em relação ao coronavírus, tenham que ir até o local, evitando que eles saiam de casa..

Para isso será necessário apresentar uma cópia do documento pessoal com foto do idoso e declaração assinada pelo paciente ou responsável legal, vale lembrar que a assinatura do paciente deverá ser equivalente a dos documentos que constam nos arquivos da Casa da Saúde.

A medida prevê, que no caso não conseguir apresentar a receita do medicamento controlado, em razão de suspensão ou restrição de atendimento ambulatorial, a Secretaria de Estado de Saúde poderá designar médico para atendimento do paciente em caráter excepcional.

Os medicamentos não controlados poderão ser dispensados para tempo maior que 30 dias dependendo da vigência do laudo e do estoque disponível.

A Casa da Saúde terá ainda uma estrutura montada na área externa para que os pacientes possam aguardar o atendimento de forma a evitar aglomeração na área interna do prédio. Serão instaladas tendas e cadeiras que cumprem o espaçamento superior a 1 (um) metro entre as pessoas.

