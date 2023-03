ReforÃ§o com vacina de marca diferente aumenta imunidade contra a Covid

Pedro Molina, com informações do Metrópoles

Um estudo brasileiro, feito por pesquisadores do Hospital Albert Einstein, mostra que a vacinação heteróloga contra a Covid, onde a pessoa recebe o reforço de marca diferente, cria uma imunidade mais duradoura.

Os dados mostram que o reforço do imunizante à base de RNA mensageiro (mRNA), como os da Pfizer e da Moderna, ampliam a proteção obtida através das duas doses da vacina da Coronavac ou AstraZeneca, que não utilizam da tecnologia.

A pesquisa foi realizada por meio da análise dos dados de 11.427 profissionais de saúde do hospital, entre os meses de janeiro e dezembro de 2021.

Foram analisadas um total de quatro situações vacinais diferentes: quando os profissionais foram imunizados com apenas duas doses de Coronavac; duas de Coronavac e um reforço com Pfizer; esquema primário com AstraZeneca e AstraZeneca mais reforço da Pfizer.

Dentre os vacinados apenas com as duas doses de Coronavac, 31,5% foram diagnosticados com Covid posteriormente, enquanto no caso de quem completou o esquema vacinal com um reforço de Pfizer a taxa caiu para 0,9%.

Já no grupo dos vacinados com duas doses de AstraZeneca, a taxa de positividade para a infecção foi de 9,8%, comparada a 1% aqueles que receberam a dose extra de Pfizer.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também