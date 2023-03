RemÃ©dios sofrem reajuste de 5,6% no preÃ§o

O governo federal determinou, em edição extra do Diário Oficial da União desta sexta-feira (31), o reajuste de 5,6% no preço de medicamentos em todo o Brasil, com o aumento já podendo ser repassado aos consumidores imediatamente.

O reajuste leva em consideração a inflação de março de 2022 a fevereiro de 2023, além de outros indicadores do setor.

O aumento nos valores se refere ao preço máximo que pode ser cobrado pelo remédio e não ao valor praticado nas farmácias, o que permite que os medicamentos tenham vários reajustes ao longo do ano.

