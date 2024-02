Sábado de Carnaval terá clínicos gerais em todas as unidades de saúde da Capital

Garantindo atendimento para os foliões e população de Campo Grande, todas as 10 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Centros Regionais de Saúde (CRSs) da Capital contarão com clínicos gerais ao longo deste sábado (10) de “pré” carnaval.

Durante o turno matutino, estarão atendendo 58 clínicos gerais e 18 pediatras. Já durante a tarde, são 56 clínicos gerais e 18 pediatras. Durante a noite, a população contará com 56 clínicos gerais e 22 pediatras.

Confira a escala completa de profissionais que atenderão a Capital neste sábado:

