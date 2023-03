Sábado é de testagem e vacinação contra Covid-19 em três pontos da Capital

O sábado (18) será de testagem e vacinação contra a Covid-19 durante todo o dia em três pontos da Capital, das 7h30 às 17h. As unidades que estão oferecendo os serviços são: UBSs 26 de Agosto e Dona Neta e na USF Moreninhas.

Conforme atualização de público da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), crianças de seis meses a menores de 3 anos sem comorbidades já podem receber o imunológico. A aplicação da vacina bivalente também está liberada para trabalhadores da saúde de qualquer idade.

O reforço também está liberado para idosos de 60 anos ou mais, imunocomprometidos, indígenas aldeados e quilombolas com 12 anos ou mais.

De acordo com normas do Ministério da Saúde, para receber o reforço é necessário estar com o esquema primário completo e ter recebido a última dose há pelo menos quatro meses.

Demais públicos- A vacinação segue disponível para todas as pessoas com 3 anos ou mais, bem como aquelas que precisam tomar as doses de reforço, dentro dos prazos estabelecidos.

A aplicação da segunda dose de reforço (quarta dose) está liberada para todas as pessoas com 18 anos ou mais, vacinadas com a terceira dose há pelo menos quatro meses.

Caso haja dúvida sobre a data para aplicação do reforço basta acessar a carteirinha digital disponível no site: vacina.campogrande.ms.gov.br.

