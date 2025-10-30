Menu
Menu Busca quinta, 30 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Saúde

Santa Casa de Campo Grande alerta para risco de paralisação de atendimentos via SUS

Hospital alega que contrato vence na sexta-feira e informa que, sem reajuste desde agosto de 2023, opera em desequilíbrio econômico

30 outubro 2025 - 12h55Vinícius Santos     atualizado em 30/10/2025 às 13h19
Hospital da Santa Casa de Campo GrandeHospital da Santa Casa de Campo Grande   (Divulgação)

A Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande informou que o contrato que garante atendimento gratuito à população via Sistema Único de Saúde (SUS) está prestes a vencer. 

A instituição afirma que não houve qualquer iniciativa concreta e eficaz dos gestores públicos para firmar nova contratualização, assegurando a continuidade dos pagamentos e a estabilidade financeira do hospital, que há meses opera com severo déficit.

Em comunicado oficial, a Santa Casa destacou que, a poucos dias do encerramento do Convênio 3A/2021, previsto para o próximo dia 31 de outubro, e a menos de 48 horas do término do prazo, não houve qualquer manifestação eficaz ou resolutiva dos gestores. 

Segundo a instituição, o hospital caminha para não ter condições mínimas de manter os atendimentos. A Santa Casa ressaltou que a Justiça já havia determinado, no início de outubro, um prazo de 30 dias para a solução do impasse contratual e financeiro, mas não houve ação efetiva.

Ainda segundo a instituição, filantrópica e principal referência hospitalar de Mato Grosso do Sul, o Convênio 3A/2021, firmado com o Município de Campo Grande e o Estado de Mato Grosso do Sul para prestação de serviços ao Sistema Único de Saúde (SUS), encontra-se sem reajuste financeiro desde agosto de 2023, situação que afronta a Constituição Federal e a Lei Orgânica do SUS (Lei n. 8.080/90), comprometendo a manutenção das atividades hospitalares.

Diante da situação, o JD1 Notícias entrou em contato com a Secretaria de Estado de Saúde (SES) e a Secretaria Municipal de Saúde Pública (SESAU). Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que o Grupo de Trabalho Interinstitucional, formado em conjunto com o Governo do Estado, está responsável pela análise técnica, jurídica e administrativa do convênio com a Santa Casa. "Conforme a resolução publicada no diário oficial, o objetivo é revisar e aprimorar o instrumento para garantir maior eficiência na gestão e na aplicação dos recursos, assegurando a continuidade e a qualidade dos serviços prestados à população", ressaltou em resposta à reportagem. 

Críticas à criação de grupo de trabalho

A Santa Casa também se posicionou sobre a Resolução Conjunta SESAU/SES nº 926/2025, publicada no Diário Oficial do Município, que institui um grupo de trabalho interinstitucional para revisar o Convênio nº 03-A/2021 – Santa Casa.

Segundo a instituição, a criação de novos grupos de trabalho, comissões e comitês não resolve a urgência atual, uma vez que o tema da contratualização é discutido com o Município e o Estado há mais de 15 meses, enquanto o hospital já enfrenta uma situação crítica e insustentável.

A Santa Casa conclama o apoio das lideranças políticas e do Conselho de Saúde, que representam os direitos indisponíveis do cidadão, para atuarem junto aos gestores públicos no sentido de cumprir a obrigação legal de reequilibrar imediatamente o contrato, garantindo a continuidade da assistência à população.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Dengue segue em alta em MS
Saúde
MS registra mais de 13 mil casos prováveis de dengue e 18 mortes em 2025
Fumacê em Campo Grande
Saúde
Fumacê percorre bairros Moreninha e Universitário nesta quinta-feira
Rosiane Arakaki Dias -
Saúde
Moradora de Campo Grande pede ajuda para recuperação após cirurgia na coluna
Metanol
Saúde
MS zera casos suspeitos de metanol, mas verifica possível óbito
Ação ocorreu no sábado
Saúde
Casa Rosa realiza mais de 200 atendimentos em outubro e se prepara para Novembro Azul
Fumacê
Saúde
Caiobá, São Conrado e Leblon são focos do fumacê nesta quarta
A estratégia segue o modelo de vacinação seletiva, respeitando o calendário nacional e a realidade de cada município
Saúde
MS realiza ação de vacinação nas escolas para ampliar cobertura entre crianças e adolescentes
Fumacê
Saúde
Fumacê volta às ruas de Campo Grande nesta terça; saiba em quais bairros
Criança recebe atendimento -
Saúde
Ação inédita atende alunos com dificuldades de visão no São Julião
Fumacê circula em 20 bairros hoje
Saúde
Fumacê percorre seis bairros de Campo Grande nesta segunda; confira

Mais Lidas

Dhiogo faleceu na tarde de ontem
Polícia
Soldado que morreu no CMO foi enterrado no dia do aniversário da mãe em Campo Grande
Samu tentou socorrer a vítima, mas sem sucesso
Polícia
AGORA: Homem mata garota de programa a facadas no Jardim Colúmbia
André foi a vítima fatal do acidente
Trânsito
Motorista que morreu em acidente na BR-262 tinha 21 anos e deixa um filho
O bebê foi achado sem vida
Política
VÍDEO: Bebê de 4 meses é encontrado morto pelos pais no Nova Lima