Santa Casa está preparada para combater o coronavírus, diz presidente da entidade

O presidente da Santa Casa de Campo Grande, Heber Xaver, afirmou em entrevista exclusiva do JD1 Notícias que o hospital está preparado para o combate ao novo coronavírus (Covid-19). A entidade separou 100 leitos de enfermaria e outros 20 de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).

Com o avanço da doença no estado, um possível colapso do Sistema de Saúde vem preocupando as autoridades estaduais e municipais. Para Xavier, a falta de cuidado das pessoas, com relação as aglomerações, é fator decisivo para o aumento dos casos da doença. “falta um pouco de consciência da população que observa os números, mas estão afrouxando a questão do distanciamento social. Essa falta de cuidado já reflete nos números atuais de contágio e mortes e irá afetar ainda mais nos próximos dias”, alertou.

Outro detalhe que pode ter influenciado alta no número de casos, também pode ser um aumento das testagens. “Antes não conhecíamos como a doença agia e como ela era transmitida. Hoje com mais testes e conhecendo os sintomas da doença, podem ter influenciado no aumento de diagnósticos da Covid-19. Muitas possivelmente tiveram o coronavírus e permaneceram assintomáticas ou com sintomas leves, esses casos não foram notificados”, explicou.

Em relação a preparação do hospital, o presidente afirmou que todo os profissionais passaram por treinamentos e leitos foram contratos pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) e Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau), exclusivamente para atender paciente da Covid-19.

“Nossa referência no combate a doença é o Hospital Regional, mas nós fomos contratados pelas secretarias para prestarmos esse serviço. Disponibilizamos 100 leitos de enfermaria e outros 20 de UTIs e todo um corpo médico, pois caso o Regional chegue à lotação máxima em seus leitos, nós daremos esse suporte. Além disso não deixamos de entender as outras especialidades, tendo em média 630 pacientes por dia”, enumerou.

Ainda conforme Xavier, a entidade está com apenas dois casos de Covid-19 sendo tratados, pois são pacientes referentes ao plano de saúde da instituição. O hospital também está atendendo os partos na cidade, que estão sendo encaminhados a Santa Casa para que as mães e filhos não fiquem expostos ao coronavírus.

