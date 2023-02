Saúde e Bem-Estar com Dr. Plácido Menezes terá Vadis Pelizza nesta sexta

O quadro Saúde e Bem-Estar, com Dr. Plácido Menezes trará nesta sexta-feira (17), Vadis Pelizza, médico otorrinolaringologista, presidente da Cooperativa dos Otorrinolaringologistas de Mato Grosso do Sul, que abordará temas como roncos, apneia, desvio de septo e obstrução nasal.

Vadis Pelizza também responderá perguntas dos leitores que interagirem pelo Facebook JD1Notícias.com . Acompanhe também pelo Youtube do portal e siga o Instagram do JD1 para ter acesso ao conteúdo.

Toda sexta-feira Plácido trará ao estúdio do JD1TV um convidado especial para falar sobre variados temas da área da saúde.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também