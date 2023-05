Saúde e Bem-Estar recebe a cardiologista Sandra Helena nesta sexta-feira

Participa do Saúde e Bem-Estar com Dr. Plácido Menezes nesta sexta-feira (26), a cardiologista do corpo clínico da Cardiologia do Hospital do Coração de Mato Grosso do Sul, Dra. Sandra Helena Gonçalves de Andrade.

Sandra irá abordar temas relacionados a saúde do coração, causas e sintomas da hipertensão, controle do colesterol, prevenção de doenças cardíacas e da importância do sono na rotina.

Durante o programa ao vivo, leitores poderão mandar perguntas e interagir pelo Facebook JD1Notícias.com . Acompanhe pelo Youtube do portal e siga o Instagram do JD1 para ter acesso ao conteúdo.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também