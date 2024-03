Saúde e Bem-Estar recebe diretora do Instituto Municipal de Previdência

A diretora-presidente do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG), Camilla Nascimento de Oliveira, traz novidades sobre o serviço do instituto em Campo Grande em entrevista ao Saúde e Bem-Estar com Dr. Plácido Menezes desta sexta-feira (29).

Ex-presidente da Fundação de Saúde de São Gabriel do Oeste, Camilla já foi secretária Municipal de Saúde do mesmo município e em Campo Grande, atuou como Gerente de Odontologia do Serviço de Assistência à Saúde do Servidor Municipal de Campo Grande (SERVIMED) e falará sobre a gestão à frente do IMPCG.

A entrevista estará disponível a partir das 17h30 desta sexta-feira, nas redes sociais do JD1Notícias.com . e pelo Youtube do portal. Siga também o Instagram do JD1 para ter acesso ao conteúdo.

