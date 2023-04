Saúde e Bem-Estar terá o Dr. Marcelo Perocco nesta quinta-feira

Participa do Saúde e Bem-Estar com Dr. Placido Menezes nesta quinta-feira (6), o Dr. Marcelo Perocco, neurocirurgião especialista em cirurgia minimamente invasiva da coluna vertebral.

O Dr. Marcelo Perocco realizou treinamentos em cirurgia minimamente invasiva da coluna nos E.U.A, França, Alemanha, Coreia do Sul e Chile. Ele explicará sobre a cirurgia moderna da coluna vertebral, além de tratar sobre os avanços em técnicas minimamente invasivas e o impacto na recuperação pós-operatória.

O neurocirurgião responderá perguntas dos leitores que interagirem pelo Facebook JD1Notícias.com . ao vivo às 8h30 (9h30 no horário de Brasília). Acompanhe pelo Youtube do portal e siga o Instagram do JD1 para ter acesso ao conteúdo.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também