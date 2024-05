Saúde e Bem-Estar trata sobre a reabilitação dos pés com ortopedista especialista

Um dos principais nomes da ortopedia de Goiânia, o Dr. Gustavo Matheussi Merisio é o convidado do programa Saúde e Bem-Estar com Dr. Plácido Menezes desta sexta-feira (24).

Atuante no Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação (CRER - Goiás), o ortopedista trata principalmente de crianças irá falar sobre a cirurgia do pé torto e conscientização sobre os problemas ortopédicos.

A entrevista estará disponível a partir das 18h desta sexta-feira, nas redes sociais do JD1Notícias.com . e pelo Youtube do portal. Siga também o Instagram do JD1 para ter acesso ao conteúdo.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também