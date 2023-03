SaÃºde e Bem-Estar traz o cirurgiÃ£o de mÃ£o Dr. Felipe Roth nesta sexta-feira

Especialista em ortopedia, membro da Associação Americana de Cirurgia da Mão (ASSH), o Dr. Felipe Roth estará nesta sexta-feira (16) às 8h30 no quadro Saúde e Bem-Estar com Dr. Plácido Menezes falando sobre a síndrome que causa dormência nas mãos e nos dedos assim como tendinites e cistos nos punhos.



Felipe Roth irá abordar os casos de traumas da mão que são os mais comuns em urgências de hospitais e responderá perguntas dos leitores que interagirem pelo Facebook JD1Notícias.com . Acompanhe pelo Youtube do portal e siga o Instagram do JD1 para ter acesso ao conteúdo.

