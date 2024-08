Saúde negocia compra emergencial de imunizantes contra mpox

O Ministério da Saúde anunciou, nesta quinta-feira (15), que está negociando com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) a aquisição emergencial de 25 mil doses de vacina contra a mpox.

As negociações começaram após a doença ser declarada uma emergência em saúde pública de importância internacional pela Organização Mundial da Saúde (OMS) na quarta-feira (14). A decisão ocorre após um aumento de casos da doença e o surgimento de uma nova cepa mais letal do vírus.

Durante a primeira emergência global pela doença, em 2023, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou o uso emergencial da vacina Jynneos para combater a doença, que teve sua autorização foi renovada em fevereiro deste ano, mas que venceria neste mês.

Devido ao quadro de urgência, o ministério já fez um novo pedido de renovação.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também