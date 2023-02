Saúde recebe mais de 1 milhão de doses da Coronavac infantil

O Ministério da Saúde recebeu, nesta sexta-feira (3), 1,8 milhão de doses do imunizante Coronavac do Instituto Butantan, conta a Covid. O imunizante faz parte do Programa Nacional de Imunizações (PNI) para a vacinação do público pediátrico no país.

Segundo o Butantan, as doses fazem parte do quarto contrato de compra de 10 milhões de doses, feito no início de 2022. Apesar do alto número de doses compradas pelo governo, a estimativa do instituto é que, para cumprir com o esquema vacinal primário de Coronavac para crianças da faixa etária de 3 a 5 anos, com duas doses aplicadas, seria necessário cerca de 12 milhões de doses do imunizante.

O primeiro contrato do Ministério da Saúde com o Butantan ocorreu em setembro do ano passado, com 1 milhão de doses sendo entregues. O segundo acordo foi em novembro, com mais de mais 1 milhão de doses sendo entregues à Saúde. No terceiro contrato, em janeiro deste ano, foram entregues 750 mil doses.

