Saúde e Bem-Estar recebe o presidente do Conselho de Administração da Unimed CG

Para falar dos 50 anos da Unimed em Mato Grosso do Sul, das conquistas e trabaho da instituição junto a sociedade, o Saúde e Bem-Estar com Dr. Plácido Menezes desta sexta-feira (8), recebe o presidente do Conselho de Administração da Unimed Campo Grande, Dr. Eduardo Kawano.

Neste ano, a cooperativa foi eleita, mais uma vez, uma das melhores e maiores empresas do Brasil, de acordo com o ranking da Revista Exame de 2023, esse e outros diferenciais da Unimed serão abordados na entrevista com o Dr. Eduardo Kawano.

A entrevista estará disponível a partir das 17h30 desta sexta-feira, nas redes sociais do JD1Notícias.com . e pelo Youtube do portal. Siga também o Instagram do JD1 para ter acesso ao conteúdo.

