Segunda etapa do Revalida será aplicada até domingo

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) estará aplicando, neste sábado (24) e domingo (25), as provas do Revalida, exame que serve para validar diplomas médicos obtidos fora do Brasil.

Essa é a segunda fase de aplicação das provas, destinada a médicos aprovados na etapa anterior, composta pela avaliação objetiva e discursiva.

Entre hoje e amanhã os candidatos farão as provas práticas de habilidades clínicas, sendo avaliados nas áreas de clínica médica, cirurgia geral, pediatria, ginecologia e obstetrícia, além de medicina da família.

