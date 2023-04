Segundo secretário de Saúde, Capital abrirá 40 novos leitos psiquiátricos

Após a interdição da Clínica Carandá na quarta-feira (5), em Campo Grande, o secretário municipal de saúde, Dr. Sandro Benites, informou que está prevista a abertura de 40 novos leitos psiquiátricos na Capital. De acordo com ele, a rede pública de saúde não tem capacidade para absorver novas internações. Todos os 170 leitos psiquiátricos disponíveis pelo SUS (Sistema Único de Saúde) estão ocupados, atualmente. A ampliação dos novos leitos está prevista para 2024.

O endereço escolhido é o prédio ao lado da UPA (Unida de Pronto Atendimento) do Bairro Moreninhas, local onde já funcionou até uma maternidade no passado, o Hospital da Mulher, fechado em 2016 por baixa demanda. Orçado em R$ 18 milhões, o projeto será custeado pelo Ministério da Saúde, prefeitura de Campo Grande e governo de Mato Grosso do Sul.

“A previsão é de que no início do ano que vem, meados do ano que vem tenhamos condições de entregar esses 40 leitos”, comentou Sandro.

Com isso, a Capital passará a contar com 210 leitos dedicados à saúde mental.

Para este ano ainda está prevista a inauguração do segundo Caps AD (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas) que como o próprio nome sugere, é voltado ao atendimento de dependentes químicos. Campo Grande já possui um Caps AD, um infantil e quatro para atendimento geral. Campo Grande recebe todos os pacientes com distúrbios mentais do interior.

Os 170 leitos psiquiátricos atuais estão distribuídos entre a Santa Casa de Campo Grande, são 20 na unidade; 16 ficam no Hospital Regional e os outros 134 leitos estão divididos entre os 6 Caps (Centros de Atenção Psicossocial) e quatro residências terapêuticas da Capital.

Referência em assistência psiquiátrica, o Hospital Nosso Lar, por exemplo, possui 56 leitos pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Outras 80 vagas são para atendimento psiquiátrico particular e 20 para dependentes químicos.

Benites ainda salientou que a secretaria também tem investido na formação de profissionais qualificados para atuarem na atenção à saúde mental em Campo Grande.

Em novembro do ano passado edital selecionou enfermeiros, psicológicos e profissionais do serviço social para residência multiprofissional nos Caps da Capital.

Três meses antes oito psicólogos também já haviam sido contratados de forma temporária para atendimento dos serviços de média e alta complexidade da Secretaria Municipal de Saúde. *Com informações do portal g1.

