Serviço de Teleinterconsulta já está presente em doze unidades na Capital

O serviço de Teleinterconsulta da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) está sendo ampliado e passa a estar presente em 12 unidades da Atenção Primária, com a oferta de atendimentos em cinco especialidades médicas. A mais recente unidade a receber o serviço foi a USF Jardim Presidente, inaugurada no mês passado.

Implantado em dezembro de 2021, o Programa Municipal de Teleinterconsulta já auxiliou no atendimento de centenas de pacientes que tiveram acesso a consulta com médicos especialistas perto de casa e sem fila de espera.

“O serviço tem dado uma resposta muito positiva, contribuindo para proporcionar ao paciente um atendimento especializado sem precisar aguardar por muito tempo. Outro fator importante é que esse paciente é atendido no seu território, não tendo a necessidade de se deslocar a um centro especializado, que muitas vezes está a quilômetros da sua residência”, destaca o secretário municipal de Saúde, Dr. Sandro Benites.

Nesta semana, o secretário visitou as instalações dos serviços de Telinterconsulta e de Teleatendimento e conversou com os servidores sobre a importância do trabalho desenvolvido.

Através da web conferência, o profissional de saúde utiliza estratégias de atendimento compartilhado entre paciente, médico assistente e especialista. A Capital foi a primeira cidade de Mato Grosso do Sul a instituir o programa na Atenção Primária.

São atendidos pelo serviço pacientes que tenham indicação do médico da unidade. Considerando que o serviço é voltado a atender pacientes pertencentes a área de abrangência de cada unidade, hoje o Teleinterconsulta contempla mais de 100 mil pessoas. O quantitativo é referente a estimativa de usuários que são atendidos nas unidades onde o programa está implementado.

O programa prevê ainda a qualificação dos encaminhamentos para a atenção especializada, diminuição do tempo de espera para o atendimento especializado presencial, atuando na queda da demanda reprimida nos deslocamentos dos usuários, reduzindo gastos com transporte.

Inicialmente, o serviço foi implementado em duas unidades de saúde: USF Moreninhas e USF Tiradentes e expandido para outras dez unidades: USF Batistão, USF Coophavila II, USF Noroeste, USF Oliveira II, USF Santa Emília, USF Vida Nova , USF Jardim Itamaracá, USF Serradinho e USF Paulo Coelho Machado e USF Jardim Presidente.

