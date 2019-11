Sexta ocorre a primeira marcha da maconha medicinal na capital

Organizada pela Associação de Pais e Responsáveis Organizados pelos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (Pro D Tea), a 1ª Caminhada Internacional pela Cannabis Medicinal ocorre nesta sexta-feira (15), em Campo Grande. A concentração será na praça do Rádio Clube às 16h. O evento será realizado pela Associação, em parceria com a Sociedade Brasileira de Estudos sobre a Cannabis (SBEC) – Núcleo Verde Campo Grande, e o Grupo Florescer - Pacientes de Cannabis e Saúde.

O encontro contará com a participação da sociedade civil organizada, como, pessoas físicas, familiares de pessoas com deficiência, profissionais da saúde, representantes comerciais de produtos importados a base da planta, advogados, médicos, biólogos, associações nacionais e cidadãos que necessitam dessa medicação para terem qualidade de vida.

A concentração para a caminhada será dentro da Praça do Rádio Clube, em frente à Avenida Afonso Pena e chegada com exposição na Praça Ary Coelho. Haverá uma breve explanação do tema com profissionais de saúde, como o médico psiquiatra Teodoro Custódio da Silva Júnior, residente na cidade de Dourados.

Para a presidente do Pro D Tea, Carolina Spínola Alves Corrêa, a data é uma ótima oportunidade de mostrar que quem sente dor não pode esperar: “Queremos trazer para a sociedade mais conhecimento e menos preconceito sobre o tema. São informações que podem salvar vidas. E mais do que isso, queremos com esta ação contribuir para a regulamentação da cannabis medicinal no Brasil”, exclamou Carolina, organizadora da caminhada.

Profissionais voluntários estarão disponíveis no local para atender a população tirando dúvidas e distribuindo materiais impressos. Depoimentos em vídeo serão exibidos explicando assuntos como benefícios, legislação, comércio, mercado financeiro e outras declarações a fim de desmistificar o uso medicinal da planta.

Estados da federação brasileira como Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba, Bahia, entre outros, bem como algumas cidades fronteiriças do Paraguai e da Bolívia estarão conectados simultaneamente com a caminhada em Campo Grande, realizando suas ações locais.

Serviço

1º Caminhada Internacional pelo dia Mundial da Proclamação da Cannabis Medicinal

Dia 15 de novembro, às 16h

Concentração na Praça do Rádio Clube (Avenida Afonso Pena) - Campo Grande - MS

