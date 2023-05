Supermercado e 5 unidades de saúde têm plantão de vacinação neste sábado

A manhã deste sábado (27) foi movimentada nas quatro unidades de saúde e uma ação itinerante em um supermercado, onde está tendo plantão de vacinação contra a gripe e covid-19 na Capital.

Estão abertas as seguintes unidades: UBS 26 de Agosto, USF Jardim Noroeste, USF Moreninhas e UBS Dona Neta. Nesses locais, o atendimento acontecerá até às 17h. Já no Supermercado Comper do Tijuca, o atendimento ocorrerá até às 15h.

Vale ressaltar que a vacinação contra a gripe está liberada para toda a população com mais de 6 meses de idade, seguindo uma resolução da CIB (Comissão Intergestores Bipartite) devido à baixa procura entre os grupos prioritários e à necessidade de ampliar a cobertura vacinal. A vacina contra a gripe, disponibilizada protege contra os vírus H1N1 e H3N2 da Influenza A, além da Influenza B, sendo eficaz contra as três formas diferentes de gripe.

A vacinação contra a covid-19 também liberada para toda a população com 18 anos ou mais, seguindo a recomendação do Ministério da Saúde. A dose bivalente também está disponível para pessoas com comorbidades e a partir dos 12 anos de idade, grávidas, puérperas que deram à luz há até 45 dias, trabalhadores da saúde, população com 60 anos ou mais, indígenas aldeados e quilombolas a partir dos 12 anos de idade. Para receber a dose bivalente, é necessário ter o esquema vacinal completo e ter recebido a última dose há pelo menos quatro meses.

O reforço da vacina contra a covid-19 também está disponível para aqueles que finalizaram o esquema primário e têm pelo menos 12 anos de idade. Além disso, indivíduos com 18 anos ou mais que completaram o mesmo período após receber o primeiro reforço já estão aptos para receber o segundo.

Crianças a partir de seis meses podem iniciar o esquema vacinal. Aquelas que começaram o esquema com a Pfizer baby devem receber a segunda dose após um intervalo de quatro semanas e a terceira após oito semanas da dose anterior.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também