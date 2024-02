Takeda firma parceria para aumentar produção da vacina contra a dengue

A farmacêutica japonesa Takeda, produtora da vacina Qdenga, contra a dengue, informou nesta terça-feira (27) que irá aumentar a produção do imunizante por meio de uma parceria com uma fabricante indiana de vacinas, a Biological E.

Com um número limitado de doses disponíveis até o momento, esse é o maior impedimento atualmente para a vacinação contra a doença no Brasil, que vive um cenário de epidemia.

Segundo a Takeda e a Biological E, por meio de nota à imprensa, as doses produzidas por meio dessa parceria estarão disponíveis para países endémicos até 2030. “Estas doses serão finalmente disponibilizadas para aquisição pelos governos dos países endémicos até 2030, o mais tardar, para apoiar os Programas Nacionais de Imunização”, afirmaram as empresas.

Ao portal de notícias Metrópoles, a empresa confirmou que o Sistema Único de Saúde (SUS) continuará sendo a prioridade no Brasil.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também